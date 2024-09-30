Главный тренер «ястребов» пообещал, что команда сыграет самоотверженно и дисциплинированно.

В сегодняшнем матче с новосибирской «Сибирью» хоккеисты «Авангарда» будут играть только на победу, заявил главный тренер «ястребов» Сергей Звягин. Омская команда проиграла семь матчей подряд и горит желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. Почти все билеты на матч проданы.

– Все понимают ситуацию. Нам нужно выигрывать сегодня. Такую задачу ставим каждый раз, когда выходим на лед. Поэтому думаю, что эмоции будут, самоотвереженность будет. Соперник принципиальный, сегодня играем на победу, – сказал тренер после утренней раскатки. – Сегодня нужно строго сыграть в обороне, не попадать на их контратаки, быть дисциплинированными, создать моменты в атаке.

Первый матч за «Авангард» проведет вернувшийся в состав «ястребов» канадский нападающий Райан Спунер.

– Спунер умный игрок, поэтому ему будет несложно влиться в команду, – подчеркнул наставник «ястребов». – Он знает многих ребят, вернулся домой. О его состоянии трудно судить, но на льду Райан выглядит прилично, поэтому сразу в обойму. Большие надежды на него.

Матч «Авангард» – «Сибирь» начнется в 19:30. Перед игрой болельщики смогут посетить передвижную выставку «Внутри КХЛ», увидеть Кубок Гагарина и взять автограф у легенды «Авангарда» Дмитрия Затонского. Он специально прилетел из Новосибирска на дерби географических соседей.