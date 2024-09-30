Она будет работать сегодня перед матчем «Авангарда» с «Сибирью».

Сегодня около «G-Drive Арены» в Омске откроется передвижная выставка «Внутри КХЛ». Она будет работать с 17:00 до 20:00.

Омичи смогут посмотреть на Кубок Гагарина, архивные фотографии, коллекцию атрибутики и др. Фуру наполнили предметами, отражающими историю Лиги с 2008 года.

С 17:30 до 18:30 неподалеку также пройдет автограф-сессия легенды омского хоккея – Дмитрия Затонского. Омичи также смогут сделать фото в AI-фотобудке и принять участие в интерактивах.

Ориентир – парковка P4. Вход свободный.