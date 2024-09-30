Новый газон, кустарники, цветы, злаковые растения, скамейки и прогулочные дорожки стали украшением первого корпуса вуза.

Студенты Омского политеха совместно с волонтерами Омского НПЗ постелили новый газон, высадили кустарники, цветы и злаковые растения – более 1000 декоративных видов. Обустроенная скамейками и прогулочными дорожками новая аллея стала украшением территории вуза. Работы по благоустройству прошли благодаря проекту «Зеленая среда» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Очень важно создавать в университете комфортную среду для обучающихся и сотрудников, и этот проект – яркий пример того, как мы можем объединяться ради общей цели. Создавая такие пространства, мы не только улучшаем условия для повседневного пребывания в вузе, но и вносим свой вклад в улучшение экологии нашего города, – сказал Павел Корчагин, и.о. ректора ОмГТУ.

Как отметил машинист компрессорных установок Омского НПЗ, выпускник кафедры «Холодильная и компрессорная техника и технологии» ОмГТУ Никита Синицин, волонтеры предприятия уже не в первый раз участвуют в озеленении и благоустройстве городских территорий.

– Вместе делать наш город лучше – это инициатива, на которую я и мои коллеги всегда откликаемся с большим удовольствием, – говорит Никита. – Благодаря нашей новой совместной акции у Омского государственного технического университета появилось комфортное зеленое пространство. Символично, что мы, выпускники базовой кафедры нефтезавода, высаживали здесь деревья совместно со студентами нашей специальности. Возможно, в будущем эти ребята продолжат волонтерскую деятельность уже в статусе сотрудников Омского НПЗ.

Ранее такие же работы проводились у Омского государственного педагогического университета и Сибирской государственной автодорожной академии. Многие волонтеры Омского НПЗ являются выпускниками этих вузов.

– Для омичей «город-сад» – это образ родного города, который наши волонтеры вместе с неравнодушными жителями наполняют содержанием уже не первый сезон, – отмечает Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». – Мы озеленяем и благоустраиваем места, где люди учатся, гуляют, ходят на свидания или наслаждаются искусством. Чтобы в повседневной жизни их окружала комфортная среда, которую им захочется оберегать и приумножать, самостоятельно или вместе с нами.

Проект «Зеленая среда» не ограничивается территориями вузов. Волонтеры Омского НПЗ принимали участие в благоустройстве двора музея «Искусство Омска», территории Дома детства в Муромцевском районе, а также высадке рощи сибирских абрикосов возле Успенского кафедрального собора. Всего с 2021 года в Омске и области «Газпром нефть» высадила более 37 тыс. деревьев и кустарников.