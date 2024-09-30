Омск-Информ
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·Общество

Это почти вдвое меньше, чем неделей ранее.
С 23 по 29 сентября Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 241 случай заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости уменьшился на 43 %.
– По итогам 39-й недели показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тыс. населения, – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Отметим, что неделей ранее COVID-19 нашли у 414 человек.
·Общество

Это почти вдвое меньше, чем неделей ранее.
С 23 по 29 сентября Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 241 случай заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости уменьшился на 43 %.
– По итогам 39-й недели показатель заболеваемости составил 13,2 на 100 тыс. населения, – отметили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Отметим, что неделей ранее COVID-19 нашли у 414 человек.