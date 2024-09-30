Омск-Информ
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·Общество

Руководителю «Омскгоргаза» внесли представление.
Прокуратура провела проверку по факту прекращения подачи газа в дома омичей из-за воспламенения газовоздушной смеси на газопроводе, которое произошло 20 июля на улице 19-я Линия. Без газа остались 1250 домов. Позже газоснабжение частично восстановили, но без газа еще оставались 150 домов.
В прокуратуре сообщили, что владелец сетей и «Омскгоргаза» не принимал мер к полному восстановлению бесперебойного газоснабжения всех потребителей. В связи с этим прокурор Центрального округа внес руководителю организации представление и направил в суд иск о понуждении восстановить газоснабжение.
В результате для горожан построили временный газопровод.
·Общество

Руководителю «Омскгоргаза» внесли представление.
Прокуратура провела проверку по факту прекращения подачи газа в дома омичей из-за воспламенения газовоздушной смеси на газопроводе, которое произошло 20 июля на улице 19-я Линия. Без газа остались 1250 домов. Позже газоснабжение частично восстановили, но без газа еще оставались 150 домов.
В прокуратуре сообщили, что владелец сетей и «Омскгоргаза» не принимал мер к полному восстановлению бесперебойного газоснабжения всех потребителей. В связи с этим прокурор Центрального округа внес руководителю организации представление и направил в суд иск о понуждении восстановить газоснабжение.
В результате для горожан построили временный газопровод.