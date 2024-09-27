Омск-Информ
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·Происшествия

В сегодняшней аварии на улице Богдана Хмельницкого пострадали сразу несколько человек.

Сегодня, 27 сентября, в Омске произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Прокуратура города Омска взяла на контроль ход проверки по факту аварии.

Напомним, что, по предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенными специальными сигналами и звуковой сигнализацией по улице Богдана Хмельницкого. Когда он ехал на красный сигнал светофора, то врезался в автомобиль Ford.

В результате ДТП пострадал водитель и медики, которые находились в машине скорой. Количество пострадавших и степень причиненного вреда уточняется.

·Происшествия

В сегодняшней аварии на улице Богдана Хмельницкого пострадали сразу несколько человек.

Сегодня, 27 сентября, в Омске произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Прокуратура города Омска взяла на контроль ход проверки по факту аварии.

Напомним, что, по предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенными специальными сигналами и звуковой сигнализацией по улице Богдана Хмельницкого. Когда он ехал на красный сигнал светофора, то врезался в автомобиль Ford.

В результате ДТП пострадал водитель и медики, которые находились в машине скорой. Количество пострадавших и степень причиненного вреда уточняется.