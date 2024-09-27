Омск-Информ
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Дорожный инцидент случился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная.

Сегодня, 27 сентября, в соцсетях  появилось сообщение о ДТП с участием скорой помощи. По данным очевидца, авария произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной.

Свидетели утверждают, что есть пострадавшие. На месте работают скорые и сотрудники ГИБДД.  Официальных сообщений на эту тему не поступало. 

Дорожный инцидент случился на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 3-я Транспортная.

Сегодня, 27 сентября, в соцсетях  появилось сообщение о ДТП с участием скорой помощи. По данным очевидца, авария произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной.

Свидетели утверждают, что есть пострадавшие. На месте работают скорые и сотрудники ГИБДД.  Официальных сообщений на эту тему не поступало. 