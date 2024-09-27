Судья Советского районного суда получил наказание.

Сегодня, 27 сентября, состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Омской области. По итогам мероприятия было принято решение о наказании одного из судей.

В частности, судья Советского районного суда Оксана Лебедева совершила проступок. За это она получила дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Также по итогам заседания назначили трех судей, а еще троих судей отправили в отставку.