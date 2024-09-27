Обеспокоенные родители рассказали о холоде в детском саду № 222.

Сегодня, 27 сентября, в соцсетях появилось сообщение о холоде, царящем в детском садике № 222, что в Нефтяниках. Родители обеспокоены низкими температурами в раздевалках и группах.

– Температура в раздевалках +14, в группах +16. Кто нибудь обратит на это внимание? – вопрошает пользователь в соцсетях.

Сотрудники омского Роспотребнадзора сообщили, что в двух корпусах детского садика № 222, на проспекте Мира, 25в, и улице Андрианова, 6а, запланирована проверка.

– Управлением Роспотребнадзора по Омской области организовано проведение мероприятий на основании ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ» с проведением инструментальных исследований параметров микроклимата, по результатам которого будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ, – проинформировали в ведомстве.

Ранее «Омск-информ» сообщал о подключении к отоплению почти почти 3500 домов. Тогда в мэрии говорили о 60 % подключенных к теплосетям и об активных темпах подачи тепла в Ленинском округе.