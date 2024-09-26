Наиболее интенсивно запуск тепла проходит в Ленинском округе города, сообщил мэр Сергей Шелест.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подключении к теплу жилых домов и объектов социальной сферы. Темпы достаточно хорошие. По состоянию на сегодняшний день тепло пришло в 3469 жилых домов.

– Это более 60 % от общего количества. Отмечу хорошие темпы в Ленинском округе: там отопление дали на 77 % МКД, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Что касается социальной сферы, то теплые батареи уже в 663 учреждениях – школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта. Это более 90 % от плана.

Отопительный сезон в Омске стартовал четыре дня назад, 23 сентября.