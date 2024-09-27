Омич решился на поджог, поскольку шумное застолье помешало его сну. Появились снимки последствий пожара.

Омский Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» по факту пожара на улице Новгородской, что в Ленинском районе Омска, и рассказал новые подробности. Ранее сообщалось, что в результате возгорания 25 сентября погибли 47-летняя хозяйка дома и ее 45-летняя знакомая. И причиной могла стать неосторожность при курении.

Следователи представили другую версию трагедии. В день происшествия хозяйка частного дома на улице Новгородской пригласила к себе друзей детства. Через некоторое время один из гостей, 52-летний мужчина, которому мешало уснуть шумное застолье, решил поджечь занавеску в соседней комнате.

Потому что когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого. Подозреваемый в поджоге и гость успели выбежать из дома.

В настоящее время продолжается проверка, направленная на установление всех обстоятельств совершенного преступления.