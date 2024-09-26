Оказывается, в страшном пламени сгорела 47-летняя хозяйка дома и ее приятельница.

Появились свежие подробности пожара в частном доме на улице Новгородской, что в Ленинском округе Омска. Ранее сообщалось о двух погибших, найденных спасателями на пепелище.

Как уточнили в омском Следкоме, во время пожара погибли 47-летняя хозяйка дома и ее знакомая. Это уже восьмой несчастный случай по области за эту неделю.

По предварительным данным, полученным при осмотре места происшествия и опросе очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.