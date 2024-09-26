Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительная причина – неосторожность при курении.

Накануне произошел пожар в частном доме на улице Новгородской, это в Ленинском округе Омска. Возгорание оперативно потушили 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

На пепелище спасатели обнаружили тела двух омичей. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Пожарного извещателя в доме не было.

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·Происшествия

Предварительная причина – неосторожность при курении.

Накануне произошел пожар в частном доме на улице Новгородской, это в Ленинском округе Омска. Возгорание оперативно потушили 35 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

На пепелище спасатели обнаружили тела двух омичей. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Пожарного извещателя в доме не было.

1361