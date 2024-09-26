Руководству Лицейского театра надоело, что его воспринимают как школьный театр. За 30 лет «лицеисты» выросли.

Лицейский драматический театр, который в этом году отмечает свое 30-летие, решил сменить название. Теперь он будет называться Малый камерный театр. На открывшейся сегодня фотовыставке, посвященной истории театра, был представлен новый логотип учреждения.

Как пояснил художественный руководитель театра Сергей Тимофеев, ребрендинг связан с восприятием «лицеистов» во внешней среде. Многие думают, что это школьный театр.

– Мы все время сталкивались с тем, что почти у всех в мозгу остается клише, что лицейский театр – это школьный театр! Хотя те же девочки и мальчики, которые пришли к нам 30 лет назад, полные задора и желания изменить мир, тоже уже стали другими! Стали профессионалами. И это естественно! Все эти мысли и наблюдения, конечно, постоянно подталкивали к вопросу: ну и что, мы все время будем бегать в этих коротких штанишках лицеиста? Так и пришло решение, что пора поменять одежду, – сказал Тимофеев в интервью медиа «Трамплин».

Наименование «Лицейский» останется в полном названии театра. Но, как выразился худрук, оно «уйдет в фундамент» нового театра.

– Полное название теперь звучит так: Малый Камерный лицейский драматический театр. Но теперь нас никто не перепутает со школой, – отметил творческий лидер омского театра.

30-м сезоном будет закончена история Лицейского театра, а в следующем ожидаются изменения в репертуаре. Они будут носить эволюционный характер, особо подчеркнул Сергей Тимофеев.