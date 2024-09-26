На объекте завершился монтаж электросетей.

В Омске продолжается строительство школы в Исилькуле на 22 класса общей вместимостью 550 детей. Здание еще не построено, но уже идет благоустройство территории и формирование спортивного пространства.

– Продолжается строительство школы в Исилькуле. Параллельно с работами внутри здания строители благоустраивают территорию вокруг школы и формируют спортивное пространство. Этот объект очень ждут дети, родители и педагоги. Держу на личном контроле, – уточнил губернатор Виталий Хоценко.

Сейчас на объекте завершается монтаж электросетей. К электропитанию подключат компьютеры в классах, оборудование актового зала, библиотеки и столовой.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что здание готово на 60 %. Школу строят с 2018 года. На объекте в нынешнем году сменился подрядчик, учреждение рассчитывают сдать в ноябре нынешнего года.