Объект образования готов на 60 %. Выполнен монтаж электросетей.

В региональном Минстрое рассказали о темпах строительства школы в Исилькуле. По данным ведомства, образовательное учреждение уже готово на 60 %. На объекте завершают монтаж электросетей. Помимо осветительных приборов, к электропитанию подключат компьютеры в классах, оборудование актового зала, библиотеки и столовой.

Учреждение строят с 2018 года. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию, а это без малого 6 лет, постоянно переносились. Потому что найденный только в 2020 году подрядчик, компания «Лидер», несколько раз срывал сроки возведения школы. В апреле 2024 года подряд выиграла компания «АРТ РемСтрой». Здание планируют сдать к ноябрю нынешнего года.