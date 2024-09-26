Интеграция в учебную программу инструментария высокотехнологичной компании позволяет готовить востребованных, конкурентоспособных специалистов.

Для студентов Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) была проведена выездная сессия на базе G-Profi Expert Center. Студенты познакомились с возможностями современного центра диагностики промышленного оборудования, работающего на площадке Омского завода смазочных материалов.

Студенты старших курсов нефтегазового сервиса рассмотрели поэтапно производство современных смазочных материалов. Также участники сессии изучили принцип работы мобильной лаборатории профессиональной диагностики оборудования и техники: цифровой комплекс по одной пробе масла позволяет анализировать состояние узлов и механизмов на технологических объектах и формировать программу дальнейшей эксплуатации.

– Мы давно и успешно сотрудничаем с Сибирским автомобильно-дорожным университетом, а сегодня наше партнерство переходит на новый уровень. Создание на базе крупнейшего отраслевого вуза центра промышленной диагностики позволит включить в процесс и действующих специалистов в области смазочных материалов, и студентов, начинающих профессиональный путь в этом направлении. Сегодня мы познакомили старшекурсников с особенностями производства высокотехнологичных продуктов, показали, как расширяет возможности компании цифровой мониторинг оборудования и техники. В конечном итоге в этом проекте мы идем сразу к двум целям: обеспечить экспертизой предприятия дорожной и строительной отраслей и внедрить в процесс подготовки кадров новый эффективный образовательный инструмент, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Как отметил ректор СибАДИ Александр Жигадло, благодаря взаимодействию с высокотехнологичными компаниями университет имеет возможность развивать у студентов навыки, делающие их востребованными, конкурентоспособными специалистами.

– Студенты знают и понимают ключевые процессы еще до прихода в отрасль. Интеграция в учебную программу инструментов, которыми пользуются в работе действующие профессионалы, не просто повышает вовлеченность студентов, но создает условия для формирования уникальных компетенций. Для современного молодого специалиста это залог успешного карьерного старта, – считает ректор.

Ранее «Газпромнефть-СМ» и СибАДИ заключили договор о создании в стенах учебного заведения центра профессиональной диагностики для проведения эксплуатационных испытаний смазочных материалов. Будущий эксперт-центр объединит научно-исследовательские ресурсы вуза и прикладной опыт специалистов компании.