Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара оказалась в замыкании.

Сегодня, 25 сентября, в Азовском районе произошел пожар. В селе Цветнополье загорелся жилой дом.

В пожаре погибли бабушка и 5-летняя внучка. Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело.

Омские спасатели установили причину пожара. По информации МЧС, всему виной электрический щиток, в котором произошло замыкание.

·Происшествия

Причина пожара оказалась в замыкании.

Сегодня, 25 сентября, в Азовском районе произошел пожар. В селе Цветнополье загорелся жилой дом.

В пожаре погибли бабушка и 5-летняя внучка. Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело.

Омские спасатели установили причину пожара. По информации МЧС, всему виной электрический щиток, в котором произошло замыкание.