Трехлетний внук успел выбежать из дома.

Сегодня, 25 сентября, в селе Цветнополье Азовского района произошел пожар с пострадавшими.

По информации омского Следкома, в частном доме находилась 73-летняя женщина с 3-летним внуком и 5-летней внучкой. В результате бабушка и внучка не смогли выбраться из горящего дома и погибли. Трехлетний внук смог выбежать на улицу. Остальные члены семьи: родители с двумя несовершеннолетними дочерьми в доме не находились.

Сотрудники регионального МЧС сообщают, что пожар охватил 80 квадратных метров. Для ликвидиции возгорания прибыли 7 специалистов и 4 пожарные машины.

Предварительно возгорание произошло в самом доме. В прокуратуре Омской области сообщают, что точная причина случившегося будет установлена после проведения экспертиз. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки.

По факту смерти бабушки и 5-летней внучки во время пожара следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проверка продолжается.