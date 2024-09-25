В подвале дома прорвало трубу, которую никто не собирается чинить.

Сегодня, 25 сентября, в одном из омских Телеграм-каналов появилась жалоба от жителей Чкаловска. По словам автора поста, сегодня в доме № 11 по улице Пархоменко дали отопление. Труба в подвале дома второго подъезда не выдержала, и произошел прорыв.

Жильцы звонили в управляющую компанию и просили принять меры. Но их жалобы проигнорировали.

По словам жителей дома, в УК «Космос» им заявили, что на трубах стоит старый вентиль, который сейчас не выпускают. Поэтому устранить проблему они не могут. Отметим, что дом № 11 на улице Пархоменко имеет два этажа, его построили в 1957 году.