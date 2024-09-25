Омск-Информ
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·Общество

Итогом спора с другом стали инфаркт, машина скорой помощи и операционная.

Кардиологи омской БСМП № 1 спасли мужчину, для которого спор с другом закончился инфарктом. Омич поспорил, что сможет отжаться 240 раз, но смог сделать только 239 повторений и без сил рухнул на пол. Сообразив, что дело плохо, его товарищ вызвал скорую помощь. Горе-спортсмена срочно увезли в кардиологию.

– Пациенту провели стентирование коронарных артерий, затем курс лечения и реабилитации, – сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

Ранее врач-методист областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина рассказала, как сохранить сердце здоровым.

·Общество

Итогом спора с другом стали инфаркт, машина скорой помощи и операционная.

Кардиологи омской БСМП № 1 спасли мужчину, для которого спор с другом закончился инфарктом. Омич поспорил, что сможет отжаться 240 раз, но смог сделать только 239 повторений и без сил рухнул на пол. Сообразив, что дело плохо, его товарищ вызвал скорую помощь. Горе-спортсмена срочно увезли в кардиологию.

– Пациенту провели стентирование коронарных артерий, затем курс лечения и реабилитации, – сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

Ранее врач-методист областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина рассказала, как сохранить сердце здоровым.