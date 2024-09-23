Врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Амалия Долгушина рассказала, как сохранить сердце здоровым.

Приуроченная к Всемирному дню сердца, установленному 29 сентября, неделя ответственного отношения к своему сердцу, направлена на то, чтобы обратить внимание человека на различные факторы и аспекты жизни, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы. Это важно в первую очередь из-за того, что именно сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти населения. Во-вторых, большинство болезней связанно с образом жизни человека. Именно из-за современных условий, в которых проживает человек, пагубных привычек и нерационального образа, развиваются многие сердечно-сосудистые заболевания.

Сердце – важнейший орган нашего организма. От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека.

– Начнем с того, что сердце – это мышца, которую надо регулярно тренировать. Оптимальной нагрузкой является ходьба, которая улучшает и развивает коллатеральное кровоснабжение. Коллатерали – это ответвления кровеносных сосудов, если они имеются в достаточном количестве, риск возникновения закупорки какого-то сосуда и недостаточного поступления кислорода снижается. Регулярные прогулки корректируют и артериальное давление: ходьба от 30 минут может повлиять на снижение уровня артериального давления. Она помогает бороться и с избыточным весом, который также влияет на сердечно-сосудистую систему. Первые 100–150 метров нужно проходить медленно, чтобы дыхание не сбивалось. Оптимальный темп ходьбы – 70–90 шагов в минуту (3–4 км/ч), для людей с заболеваниями – 60–70 шагов в минуту (2,5–3 км/ч). При хорошей переносимости каждые 3–5 дней следует постепенно увеличивать нагрузку за счет темпа ходьбы или увеличения дистанции, – подчеркнула Амалия Долгушина.

Далее нужно обязательно обратить внимание на питание. Рациональный режим питания, состав потребляемых продуктов будут напрямую влиять на состояние здоровья. Предпочтение следует отдавать простым, натуральным и свежим овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, рыбе, нежирным молочным продуктам, орехам, бобовым и зелени. Сократить количество поваренной соли, не досаливать готовую пищу. Добавить в рацион жирные кислоты Омега-3, предпочтительнее из менее жирных сортов рыбы и морепродуктов.

Необходимо регулярно проходить профилактические обследования, диспансеризацию, с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний. Вести постоянный контроль цифр артериального давления, уровня глюкозы, холестерина крови, подсчет индекса массы тела, ритма сердца. Это основные показатели, контроль за которыми поможет вовремя выявить патологические состояния, отклонения от нормы, своевременно начать лечение и избежать серьезных осложнений.

Также не стоит забывать про полноценный сон, регулярный отдых и контроль стресса.