Омск-Информ
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·Общество

Организаторам сохранили прежнюю стоимость арендной платы.

Появился новый поворот в истории с закрытием трамвайных экскурсионных маршрутов в Омске. Как рассказывали в туристической компании ОмиGO, это связано с увеличением стоимости аренды трамвая почти вдвое. Однако в мэрии сегодня заявили, что решили оставить прежнюю плату. Потому экскурсии останутся.

– Экскурсии закрыты не будут и продолжатся на существующих условиях, – заявили в администрации.

Поездка на экскурсионном трамвае № 8 в Омске обходится в 950 рублей на человека. Маршрут пролегает от железнодорожного вокзала до «Полета», в ходе которого экскурсовод рассказывает о достопримечательностях и исторических местах.

·Общество

Организаторам сохранили прежнюю стоимость арендной платы.

Появился новый поворот в истории с закрытием трамвайных экскурсионных маршрутов в Омске. Как рассказывали в туристической компании ОмиGO, это связано с увеличением стоимости аренды трамвая почти вдвое. Однако в мэрии сегодня заявили, что решили оставить прежнюю плату. Потому экскурсии останутся.

– Экскурсии закрыты не будут и продолжатся на существующих условиях, – заявили в администрации.

Поездка на экскурсионном трамвае № 8 в Омске обходится в 950 рублей на человека. Маршрут пролегает от железнодорожного вокзала до «Полета», в ходе которого экскурсовод рассказывает о достопримечательностях и исторических местах.