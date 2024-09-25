Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.

Сегодня, 25 сентября, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжения о приватизации целого ряда муниципальных предприятий. Этого требует федеральное законодательство.

Под реорганизацию попало МУП «Банное хозяйство». Его преобразуют в акционерное общество с уставным капиталом в размере более 147 млн рублей с 22 объектами недвижимости и 15 земельными участками. Гендиректором до первого собрания акционеров назначили Ивана Перфилова. Он руководит МУП с прошлого года. К имуществу «Банного хозяйства» относятся 22 объекта недвижимости (бани, прачечные, котельные, склады), а также 15 земельных участков. Единственным акционером станет муниципалитет.

Кроме того, акционируют МУП «Муниципальные рынки» с уставным капиталом почти 172 млн рублей. Временным генеральным директором назначили Илью Очкина, который возглавлял муниципальное предприятие с августа 2023 года. В собственности «Рынков» находятся нежилые помещения, земельные участки, техника, торговое и холодильное оборудование.

МП «Пассажирское предприятие № 8» станет акционерным обществом с уставным капиталом в 1,698 млрд рублей. Гендиректором назначили нынешнего руководителя Марата Саликова. В собственности ПП № 8 находятся объекты недвижимости, земельные участки, автобусы, грузовые и легковые автомобили, запчасти.