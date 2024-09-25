Температура воздуха днем составит 18 градусов тепла.
Для жителей Омской области эта неделя была полна погодных сюрпризов. Ранее «Омск-информ» сообщал о первом снеге в Таре. Теперь ожидается стремительное потепление, выпадающее на выходные дни, по сути, камбэк бабьего лета, радовавшего омичей все минувшие выходные. По информации сайта Gismeteo, в регион вернется теплая погода, правда, с дождем.
Завтра, 26 сентября, ночью в Омской области будет –1 °, днем воздух прогреется до +6 °. В пятницу, 27 сентября, ночью ожидается –2 °, днем до +8 °. В субботу, 28 сентября, ночью будет +7 °, днем ожидается до +18 °.В воскресенье, 29 сентября, ночью +8 °, днем до + 15 °. В эти дни синоптики прогнозируют дожди.