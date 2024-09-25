Корректировки станут действовать с сегодняшнего вечера.

В департаменте транспорта Омска рассказали о сокращении трамвайных маршрутов № 1, 4, 7. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.

Для пассажиров, направляющихся в Амурский поселок, поездка будет до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Движение трамваев будет ограничено с сегодняшнего вечера, 25 сентября, с 20:30 до 5:30 26 сентября и с 20:30 27 сентября до 5:30 28 сентября.

Представители ведомства попросили скорректировать свои маршруты и принесли извинения за временные неудобства.

Ранее «Омск-информ» сообщал об отмене трамвайных экскурсий. Это связано с повышением стоимости аренды трамваев.