Омск-Информ
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·Общество

Стоимость подряда составит 6 млн рублей.

Пассажирское предприятие № 8 ищет подрядчика для ремонта площадки под стоянку автобусов в поселке Солнечном.

По техзаданию подрядчика попросят привести в порядок асфальт на территории в 2476 кв. метра напротив ремонтно-механических мастерских на улице 2-й Солнечной, 27, в течение 30 дней с момента заключения договора. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей. Заявки на участие от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 октября.

·Общество

Стоимость подряда составит 6 млн рублей.

Пассажирское предприятие № 8 ищет подрядчика для ремонта площадки под стоянку автобусов в поселке Солнечном.

По техзаданию подрядчика попросят привести в порядок асфальт на территории в 2476 кв. метра напротив ремонтно-механических мастерских на улице 2-й Солнечной, 27, в течение 30 дней с момента заключения договора. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей. Заявки на участие от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 октября.