Его лишат прав на 1,5 года.

Омский областной суд рассмотрел жалобу на вынесенное ранее постановление Куйбышевского районного суда. Было вынесено постановление в отношении водителя микроавтобуса, по вине которого пассажирка получила вред здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

Куйбышевский районный суд установил, что инцидент произошел 20 марта 2024 года. Водитель за рулем микроавтобуса на маршруте № 350, двигаясь по улице Лобкова, продолжал ехать от остановки с открытой дверью. В результате чего пассажирка выпала из салона. Ей были причинены телесные повреждения, повлекшие вред средней тяжести здоровью.

Отмечается, что водитель свою вину не признал. Однако суд нашел основания для его вины, основываясь на доказательствах. При назначении наказания учтен факт привлечения водителя к ответственности за однородное правонарушение ранее. Водителю назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

По итогам рассмотрения жалобы Омский областной суд постановление районного суда оставил без изменения.