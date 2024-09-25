По словам Алексея Дементьева, «Авангард» не буксует. Настораживает, что команда не забивает.

В поддержку главного тренера ХК «Авангард» Сергея Звягина выступил известный хоккейный агент Алексей Дементьев. «Ястребы» проиграли пять последних матчей, и все чаще звучат призывы к увольнению наставника команды. Дементьев считает, что рубить с плеча не стоит.

– Я не думаю, что стоит принимать поспешные решения и рубить с плеча. Все-таки бывшие вратари являются достаточно интересными, вдумчивыми тренерами, которые имеют свой взгляд на хоккей, прекрасные мотиваторы. Сергей Звягин, на мой взгляд, с этим очень хорошо справляется. Чемпионат длинный, не думаю, что прямо сейчас необходимо принимать какие-то резкие решения, – сказал Дементьев в комментарии порталу Metaratings.

Он считает, что, несмотря на отсутствие результата, командная игра у «Авангарда» есть.

– Мне кажется, что у «Авангарда» все-таки есть игра, которую он показывает, причем достаточно интересная игра, другое дело, что нет результата. Не могу сказать, что команда буксует, – отметил эксперт. – Нет, мне кажется, что играет достаточно активно, имеет шансы. Просто соперники также готовятся играть достаточно серьезно против «Авангарда» и не предоставляют им шанса. Настораживает, конечно, что команда в принципе не забивает.

Ранее публичное заявление в поддержку Сергея Звягина сделал лучший бомбардир «Авангарда» прошлого сезона Рид Буше. Он подчеркнул, что главный тренер не должен взваливать на свои плечи всю ответственность – игроки должны тоже себя показать.