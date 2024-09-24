По словам американского легионера «ястребов», хоккеистам нужно собраться вместе и взять все в свои руки. А не сваливать все на тренера.

Серию из пяти поражений подряд прокомментировал американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. Лучший бомбардир команды прошлого сезона публично выступил в защиту главного тренера «ястребов» Сергея Звягина, над которым сгустились тучи. Вчера, 23 сентября, омичи проиграли в Санкт-Петербурге местному клубу СКА со счетом 1:4.

– Звягин отличный тренер. Мы не можем все взваливать на его плечи, прямо сейчас виноват не он. Нам, игрокам, нужно собраться вместе и взять все в свои руки. В конце концов, это же хоккеисты выходят на лед. Он отличный тренер и делает отличную работу. Игрокам нужно взять контроль, сделать шаг вперед и начать лучше играть в хоккей, – сказал Буше в интервью порталу «Чемпионат».

Как подчеркнул американский легионер, у «Авангарда» уже есть система игры, теперь дело за хоккеистами.

– Нам осталось просто выйти на лед, хорошо сыграть и выполнить свою работу. Нужно прекратить эту серию как можно скорее, – заявил нападающий.

Завтра, 25 сентября, «Авангард» сыграет в Ярославле против местного «Локомотива», а 27-го числа сразится в Челябинске с «Трактором».