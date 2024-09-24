Омск-Информ
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·Общество

Работы по установке ожидаются до конца летнего сезона 2024 года.

В Омске в этом году планируют установить девять новых остановок. Работы проведут сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Остановки появятся в следующих местах:

  • на улице Долинная (в районе дома № 25 на улице 2-я Солнечная),
  • в районе дома № 9 по улице Степанца,
  • в районе домов № 134 и 132а на улице Семиреченская,
  • в районе дома № 34 на улице Граничная,
  • в районе дома № 24 на улице 12 декабря,
  • на дороге к СНТ «Заря-3»,
  • на улице Воровского (остановка «Оздоровительный лагерь»),
  • на улице Маршала Жукова около перекрестка с улицей Звездова,
  • на улице 11-я Ремесленная (там, где расположена трамвайная остановка у перекрестка с улицей Барнаульской).

Отметим, что в этом году уже обновили павильоны, посадочные площадки и подходы к 17 остановкам. В ближайшие дни там установят стекла.

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·Общество

Работы по установке ожидаются до конца летнего сезона 2024 года.

В Омске в этом году планируют установить девять новых остановок. Работы проведут сотрудники омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Остановки появятся в следующих местах:

  • на улице Долинная (в районе дома № 25 на улице 2-я Солнечная),
  • в районе дома № 9 по улице Степанца,
  • в районе домов № 134 и 132а на улице Семиреченская,
  • в районе дома № 34 на улице Граничная,
  • в районе дома № 24 на улице 12 декабря,
  • на дороге к СНТ «Заря-3»,
  • на улице Воровского (остановка «Оздоровительный лагерь»),
  • на улице Маршала Жукова около перекрестка с улицей Звездова,
  • на улице 11-я Ремесленная (там, где расположена трамвайная остановка у перекрестка с улицей Барнаульской).

Отметим, что в этом году уже обновили павильоны, посадочные площадки и подходы к 17 остановкам. В ближайшие дни там установят стекла.

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