Реликвия пробудет в Омске два дня.

В среду, 25 сентября, в Омск из Санкт-Петербурга привезут святыню, ковчег с частицей Пояса Божией Матери. Приложиться к православной реликвии можно до 27 сентября в Успенском кафедральном соборе.

Как уточнили в Омской епархии, в четверг, 26 сентября, в 9 часов утра митрополит Дионисий с духовенством города совершит у святыни Божественную литургию.

К тому же каждый день в 12:00, 14:00 и в 16:00 архиереи и духовенство епархий Омской митрополии планируют совершать у Пояса Царицы Небесной молебны с прошениями о нашем Отечестве, о семьях, юношестве и детях, жителях Омской области и всей России.

Последний молебен состоится в 19 часов пятницы, 27 сентября, после чего святыня отбудет в Новосибирск.

В Православии Пояс Богородицы считается одной из самых известных реликвий. Эта частица хранится в Казанском соборе с 21 сентября 2011 года. Считается, что прикосновение к святыне исцеляет от страшных болезней.