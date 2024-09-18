Частицы Пояса Пресвятой Богородицы выставят в Успенском соборе.

На следующей неделе, 25 сентября, в Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского собора Санкт-Петербурга. Как уточнили в Омской епархии, святыня прибудет в Омск в 10 часов утра 25 сентября. Ее выставят в Успенском кафедральном соборе, где она пробудет до 27 сентября.

Между утренними и вечерними службами перед ковчегом с частицей Пояса планируют совершать молебны о сохранении семьи и мире между супругами, о рождении детей и их благополучном возрастании. Время этих молебнов в епархии обещали назвать позже.

В Православии Пояс Богородицы считается одной из самых известных реликвий. Эта частица хранится в Казанском соборе с 21 сентября 2011 года. Считается, что прикосновение к святыне исцеляет от страшных болезней.