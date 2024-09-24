В День без автомобиля сторонники партии провели масштабный велопробег, чтобы привлечь внимание к нехватке в городе инфраструктуры для велосипедистов.

В Омске партия «Новые люди» организовала масштабный велопробег. Его приурочили ко Дню без автомобиля. С помощью акции сторонники «Новых людей» привлекли внимание к проблеме нехватки велодорожек в Омске.

– Наш велопробег стал возможностью заявить о необходимости развития безопасной и комфортной велосипедной инфраструктуры в Омске. Мы хотим, чтобы город стал более экологичным и дружелюбным к велосипедистам. Вторая задача – показать, что каждый может внести свой вклад в экологию, пересев на один день на велосипед, самокат или просто пройдясь пешком, – подчеркнул депутат Заксобрания от партии «Новые люди» Илья Смирнов.

Участие в велопробеге приняли 30 человек. Колонну можно было увидеть на набережной Иртыша, маршрут продлился до Речного порта. Велосипедисты держали плакаты с лозунгами: «Велопробег ради велодорожек» и «Новые Люди за новую инфраструктуру».

Уточним, что с помощью этой акции омские сторонники «Новых людей» поддержали инициативу депутата Госдумы Антона Ткачева. Он предложил направлять штрафы, собранные от нарушений велосипедистов и самокатчиков, на строительство и ремонт велодорожек. Пока их нет, любителям двухколесного транспорта приходится либо ездить по обочине, либо маневрировать между пешеходами на тротуаре.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для самокатчиков. За пьяную езду придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, за оставление места ДТП – от 4 до 5 тысяч, за превышение скорости – от 500 рублей до 5 тысяч. Все эти средства Антон Ткачев предлагает направлять на развитие инфраструктуры для самокатчиков и велосипедистов.