Более 200 юных спортсменов из различных регионов России и Казахстана разыграли 60 медалей в пятнадцати весовых категориях. Участников поприветствовал легендарный Александр Карелин.

На турнир приехали более 200 юных спортсменов из регионов России и Казахстана. Соревнования провела Федерация спортивной борьбы Омской области при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Спортсмены 13–15 лет собрались в Омске в седьмой раз. Участников приветствовал трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира борец Александр Карелин. На соревнованиях разыграли 60 медалей в пятнадцати весовых категориях. Награду в специальной номинации «Лучший борец» получил Амир Кожахметов из Омской области.

– Турнир собрал юных спортсменов и предоставил им замечательную возможность окунуться в гостеприимную атмосферу Омска и, конечно же, проверить свои силы. Уверен, что турнир – самый правильный и элегантный знак уважения и памяти к Тимержану Калимулину. Всем партнерам, особенно компании «Газпром нефть», за патронат турнира – слова благодарности. Уверен, что это самые выгодные вложения в наше будущее, потому что ребята будут воспитаны в духе и стиле борьбы, тем более славной омской классической школы борьбы, – отметил сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин.

По словам министра спорта Омской области Ивана Колесника, спортивные мероприятия уже давно стали брендом региона. Ежегодно здесь проводятся сотни соревнований, привлекающих внимание спортсменов из разных регионов России и других стран.

– Мы уделяем большое внимание разным видам спорта, во многих из них есть богатые традиции, в том числе и в греко-римской борьбе. Уже 7 лет в нашем регионе проходят всероссийские соревнования памяти Тимержана Калимулина, которого называли «маэстро борьбы». Этот турнир завоевал популярность среди борцов, что еще раз доказывает высокий уровень организации спортивных событий в Омске. Мы гордимся нашими мастерами и рады, что в этом направлении нас поддерживают «Родные города», – уточнил Иван Колесник.

Добавим, что соревнования стали победителем грантового конкурса «Родные города», который в Омске реализует Омский НПЗ. Одним из организаторов является дочь советского чемпиона по борьбе Тимержана Калимулина, в память которого проводятся состязания. Лилия Хомицкая подчеркнула в своем выступлении, что Омск – город именитых и титулованных борцов. И хочется, чтобы эта сильная школа процветала на благо региона и всей страны.

– Мой папа всегда хотел организовать свои соревнования, но так и не успел. И потому мы решили воплотить эту мечту в жизнь. Главная цель турнира – дать старт начинающим талантам, а также стимулировать развитие массового спорта и культуры здорового образа жизни, – сообщила Хомицкая.

Директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова уверена в важности подобных мероприятий для взращивания будущих звезд спорта.

– Путь любой спортивной звезды начинается с детско-юношеского спорта – школ, площадок, секций. Шанс проявить себя должен быть у всех мальчишек и девчонок вне зависимости от города, в котором они живут. Поэтому нам важно, чтобы в наших регионах была вся необходимая инфраструктура и условия для занятий. Поддерживая грантами такие проекты, как турнир памяти Тимержана Калимулина, мы вместе создаем среду, которая позволяет будущим чемпионам проложить себе дорогу к первым профессиональным победам, – подчеркнула Ярина Сугакова.

Добавим, что развитие спорта и популяризация здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальных инвестиций «Газпром нефти» в регионах деятельности. По программе «Родные города» компания вместе с Александром Шлеменко, чемпионом мира по MMA, развивает школу смешанных единоборств «Шторм». Ежегодно в Омске проводятся крупнейшие в России детско-юношеские турниры по MMA и чемпионат Сибири по боксу. Компания также поддерживает в регионе развитие детского хоккея.