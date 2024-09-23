Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура заставила местную администрацию отремонтировать ее за 1,8 млн руб.

Житель села Знаменского Омской области обратился в прокуратуру из-за некачественной дороги на улице Первомайской. Надзорный орган провел проверку.

Оказалось, что местная администрация не содержала дороги в хорошем состоянии. По этой причине на ней образовались выбоины, которые создают опасность для движения транспорта.

Прокурор Знаменского района Николай Сарин внес главе администрации Знаменского сельского поселения представление. В итоге выполнили ремонт дороги на сумму более 1,8 млн руб., в том числе было уложено новое асфальтовое покрытие.

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·Общество

Прокуратура заставила местную администрацию отремонтировать ее за 1,8 млн руб.

Житель села Знаменского Омской области обратился в прокуратуру из-за некачественной дороги на улице Первомайской. Надзорный орган провел проверку.

Оказалось, что местная администрация не содержала дороги в хорошем состоянии. По этой причине на ней образовались выбоины, которые создают опасность для движения транспорта.

Прокурор Знаменского района Николай Сарин внес главе администрации Знаменского сельского поселения представление. В итоге выполнили ремонт дороги на сумму более 1,8 млн руб., в том числе было уложено новое асфальтовое покрытие.

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