Власти обсуждают возвращение и других маршрутов, существовавших в советские времена.

Директор компании «Аэропром» Юрий Афанасьев, занимающейся авиаперевозками из Омска до Усть-Ишима, обозначил появление других маршрутов. Власти и перевозчик обсуждают не только возвращение существовавшего в советские времена борта до Тары, но и другие направления.

– Мы находимся в диалоге с министерством транспорта Омской области и обсуждаем все ранее существовавшие маршруты, в том числе в Тару, – приводят слова Афанасьева «Коммерческие вести». – Это серьезная работа по оценке потенциального пассажиропотока, калькуляция затрат. Маршрут должен быть востребован населением и бизнесом прежде всего.

Ранее в Минтрансе сообщали, что самолет из Омска до Тары могут вернуть, если маршрут будет востребованным у населения.