По мнению американца, лучше проигрывать сейчас, чем ближе к весне.

Американский нападающий «Авангарда» Коул Касселс высказался о серии из четырех подряд поражений омской команды. Легионер нашел в этом свои плюсы. Он считает, что лучше проигрывать сейчас, в начале чемпионата, чем ближе к плей-офф.

– Главное сейчас – продолжать работать, не опускать руки, профессионально относиться к делу, потому что профессиональный спорт всегда подразумевает взлеты и падения. В каком-то плане даже хорошо, что это происходит сейчас, в начале сезона. Это лучше, чем если бы такие проблемы возникли ближе к весне. Но каждая игра имеет большое значение, нам нужно продолжать работать и быть профессионалами, – цитирует Касселса портал «Чемпионат».

Ранее капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что «ястребы» не имеют права проигрывать четыре матча подряд.