Омск-Информ
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·Спорт

По словам капитана «ястребов», четыре поражения подряд – это слишком много.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал безвыигрышную серию команды. Накануне «ястребы» проиграли дома «Автомобилисту» со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд.

– Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трех матчей подряд. Так что… Работаем. Прошло семь игр сезона, впереди еще 61, и мы будем лучше с каждым новым днем, это точно, – цитирует Шарипзянова портал «Чемпионат».

Впереди у «Авангарда» тройной выезд по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Челябинск. Матчи против СКА (23 сентября), «Локомотива» (25 сентября) и «Трактора» (27 сентября) покажут, насколько затянулся игровой кризис «ястребов» и может ли команда переломить ситуацию.

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·Спорт

По словам капитана «ястребов», четыре поражения подряд – это слишком много.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал безвыигрышную серию команды. Накануне «ястребы» проиграли дома «Автомобилисту» со счетом 0:3, потерпев четвертое поражение подряд.

– Конечно, очень неприятно проигрывать. Четыре игры подряд – слишком много. Команда, которая собирается идти далеко, не имеет права проигрывать больше двух-трех матчей подряд. Так что… Работаем. Прошло семь игр сезона, впереди еще 61, и мы будем лучше с каждым новым днем, это точно, – цитирует Шарипзянова портал «Чемпионат».

Впереди у «Авангарда» тройной выезд по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Челябинск. Матчи против СКА (23 сентября), «Локомотива» (25 сентября) и «Трактора» (27 сентября) покажут, насколько затянулся игровой кризис «ястребов» и может ли команда переломить ситуацию.

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