Строительная готовность дома составляет 86 %. Его должны были сдать еще в июле.

В Омске начались проблемы с 16-этажным долгостроем, который находится на улице 1-я Железнодорожная, 68 (ЖК «На Кирова»). Квартиры в этом доме ждут 270 дольщиков. Сейчас завершение строительства застопорилось, сообщает Город55.

В июле 2023 года со «Строительно-производственной компанией «ДомСтрой» заключили контракт на 250 млн рублей. Владельцем фирмы является Рафаел Авеян. По условиям договора, дом нужно было достроить за год и сдать в июле 2024 года.

– В случае дальнейшего нарушения графика работ со стороны подрядной организации у заказчика будут законные основания для одностороннего прекращения договорных отношений, – объяснили в Минстрое.

Добавим, что компания «ДорСтрой» зарегистрирована в Самарской области. Сейчас она находится в реестре недобросовестных подрядчиков.