Омск-Информ
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·Спорт

Начало матча ожидается через час.

Сегодня, 20 сентября, на «G-Drive Арене» пройдет домашний матч «Авангарда». Начало игры будет через час – в 19:30.

Омская команда сыграет с «Автомобилистом». Это будет седьмой матч «ястребов» в серии КХЛ 2024/2025. В омском клубе сообщили, что на эту игру продали все билеты.

Последние несколько матчей «Авангарда» завершились неудачно. После трех оглушительных побед команда угодила в череду поражений. По итогам сегодняшнего матча будет понятно, удалось ли «ястребам» завершить черную полосу.

·Спорт

Начало матча ожидается через час.

Сегодня, 20 сентября, на «G-Drive Арене» пройдет домашний матч «Авангарда». Начало игры будет через час – в 19:30.

Омская команда сыграет с «Автомобилистом». Это будет седьмой матч «ястребов» в серии КХЛ 2024/2025. В омском клубе сообщили, что на эту игру продали все билеты.

Последние несколько матчей «Авангарда» завершились неудачно. После трех оглушительных побед команда угодила в череду поражений. По итогам сегодняшнего матча будет понятно, удалось ли «ястребам» завершить черную полосу.