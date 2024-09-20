Перед игрой в «G-Drive Арене» ожидается выступление мастера спорта России по фигурному катанию Алисы Цветковой.

Сегодня, 20 сентября, на «G-Drive Арене» в рамках регулярного чемпионата КХЛ запланирован очередной домашний матч «Авангарда» с «Автомобилистом». Встреча с гостями из уральской столицы намечена на 19:30. Все билеты на матч раскуплены.

Тема сегодняшнего матча – искусственный интеллект и современные технологии. Перед игрой выступит мастер спорта России по фигурному катанию Алиса Цветкова. Это седьмая игра «ястребов» в этом сезоне.

Как ранее сообщал «Омск-информ», нападающий Рид Буше пока не выйдет на лед. Его возвращение откладывается.