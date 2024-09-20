Руководство омского клуба не стало удерживать игрока, переставшего попадать в состав «ястребов».
Хоккейный журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис назвал размер денежной компенсации, полученной «Авангардом» за обмен в «Адмирал» защитника Артема Чмыхова. По данным инсайдера, «ястребы» получат за игрока всего 1000 рублей.
– «Авангард» совершил доброе дело, расставшись за символическую компенсацию в размере 1000 рублей с защитником Артемом Чмыховым. Этот ход напрашивался давно и вряд ли связан с ожидаемым подписанием Райана Спунера, – прокомментировал сделку Зислис. – Игрок не выдержал конкуренции и перестал попадать в состав. Все справедливо. В более скромном «Адмирале» у Чмыхова будет хорошая возможность получить стабильную практику.
Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Чмыхов не сыграл ни одного матча за «Авангард». Его обмен действительно справедлив.
Ранее сам омский клуб заплатил 1000 рублей за переход другого защитника – Даррена Дица из ЦСКА. Новичок пришелся «ястребам» ко двору.