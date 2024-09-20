В нынешнем сезоне КХЛ Артем Чмыхов не сыграл за омскую команду ни одного матча.

ХК «Авангард» объявил о расставании с 26-летним защитником Артемом Чмыховым. Его обменяли в «Адмирал» на денежную компенсацию. Игрок обороны уходит из-за того, что выдержал конкуренцию за место в составе – в этом сезоне Чмыхов не сыграл еще ни одного матча.

Деньги от дальневосточного клуба, если это не символическая компенсация, могут понадобиться «Авангарду» для контракта с центральным нападающим Райаном Спунером. О соглашении с ним может быть объявлено в самое ближайшее время.