На обновление объектов транспортной инфраструктуры выделено 33 миллиона рублей.

В Омске завершается ремонт остановок по госпрограмме «Доступная среда». За лето специалисты установили новые павильоны ожидания и отремонтировали посадочные площадки, подъездные карманы и подходы на 17 остановках общественного транспорта. Подрядной организации осталось только установить стекла на некоторых остановках. На все виды работ было выделено более 33 млн рублей из регионального и городского бюджетов.

Оценить качество остановок предстоит комиссии. В нее вошли представители министерства труда и социального развития, городских департаментов, подрядчика и члены омского отделения Всероссийского общества слепых.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен будет устранить выявленные замечания, а также содержать остановки в надлежащем виде в течение двух лет.

Ранее сообщалось о разбитых стеклах на остановочном павильоне напротив ДК имени Малунцева. Стекла там до сих пор не вставили.