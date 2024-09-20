Омск-Информ
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·Общество

Такие получки обещают водителям автобусов.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец сделал резонансное заявление о зарплатах водителей. По его словам, муниципальные предприятия регулярно повышают зарплаты водителям, памятуя об остром дефиците кадров.

– В среднем при норме выработки 168 часов в месяц заработная плата у водителей выросла с 55 до 70 тысяч рублей. За июль средняя заработная плата водителей «Электрического транспорта» составила 72 тысячи рублей, у водителей восьмого автобусного предприятия – 121 тысяча рублей, что практически в два раза выше показателей июля 2023 года, – сказал Кормилец.

В департаменте транспорта регулярно объясняют невыход транспорта на маршруты нехваткой водительского состава.

·Общество

Такие получки обещают водителям автобусов.

Директор департамента транспорта Омска Вадим Кормилец сделал резонансное заявление о зарплатах водителей. По его словам, муниципальные предприятия регулярно повышают зарплаты водителям, памятуя об остром дефиците кадров.

– В среднем при норме выработки 168 часов в месяц заработная плата у водителей выросла с 55 до 70 тысяч рублей. За июль средняя заработная плата водителей «Электрического транспорта» составила 72 тысячи рублей, у водителей восьмого автобусного предприятия – 121 тысяча рублей, что практически в два раза выше показателей июля 2023 года, – сказал Кормилец.

В департаменте транспорта регулярно объясняют невыход транспорта на маршруты нехваткой водительского состава.