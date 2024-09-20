Депутаты регионального парламента рассмотрели комплекс мер по усилению ответственности за нарушение законов по обращению с ТКО.

В Законодательном собрании Омской области накануне состоялось заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В числе рассмотренных депутатами вопросов было предложение по внесению изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях, а именно введении штрафов за нарушение законодательных норм по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С докладом по этому вопросу выступила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина. Она, в частности, предложила ввести ответственность за саботирование требований ведения регионального кадастра отходов производства и потребления в Омской области.

Министр напомнила, что ведение регионального кадастра отходов (РКО) является обязательным требованием российского природоохранного законодательства. РКО является информационной основой для осуществления «мусорной» реформы. На основе кадастра принимается территориальная схема обращения с отходами и подсчитывается необходимое региону количество полигонов по утилизации мусора. Число контейнерных площадок для сбора отходов в жилых массивах и графики вывоза мусора тоже зависят от кадастра.

Отчет в региональный кадастр отходов обязаны предоставлять все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, которая связана с образованием отходов производства и потребления. Непредставление этими хозяйствующими субъектами сведений в кадастр ведет к созданию недостаточных мощностей по утилизации отходов и образованию несанкционированных свалок.

– Ежегодно на территории Омской области выявляется более 200 несанкционированных свалок, а на их ликвидацию из регионального бюджета в виде субсидий в 2022 году было потрачено 114 млн рубей, в 2023-м – 125 миллионов, в текущем году – 115 миллионов, – сообщила Татьяна Хавронина.

По ее данным, несмотря на то, что ведение РКО официально ведется с 2014 года, к настоящему времени кадастр заполнен только на 5 %. Юрлица просто отказываются предоставлять необходимые сведения, а у Минприроды нет на них иных мер воздействия, кроме увещевания. Закононопроект, который представила министр, предполагает за непредставление сведений для ведения РКО наложение административного штрафа.

Члены аграрного комитета согласились с тем, что игнорирование требований законодательства недопустимо.

– Только надо будет подумать над суммами штрафов и возможном переходном периоде. Одно дело – наказать на полмиллиона богатую компанию, которая пытается хитрить и экономить на вывозе своих отходов, другое дело – оштрафовать начинающего фермера, который не представил сведения по неопытности. Его штраф может просто разорить, поэтому на первый раз можно бы ограничиться или предупреждением, или минимальной суммой, – прокомментировал законопроект председатель комитета по аграрной политике Владимир Пушкарев.

Указали депутаты на необходимость дополнительной проработки и еще одной нормы законопроекта, которая касается введения штрафов за блокирование личным автотранспортом подъезда к контейнерам для сбора ТКО, расположенных в жилых массивах.

– Омичи засыпают министерство жалобами на несвоевременный вывоз мусора с той или иной контейнерной площадки. Начинаем разбираться с регоператором, а возчики в ответ предоставляют нам фото и видеосвидетельства того, что единственный подъезд к площадке был блокирован личным автотранспортом. Причем машины иногда стоят там по несколько дней, – пояснила суть проблемы глава регионального Минприроды. – Предлагаем в таких случаях предоставить право управляющим компаниям вызывать ДПС или представителей надзорных органов муниципалитета. Те на основании новых норм КоАП составят протокол на нарушителей.

По мнению депутатов, критерии перегораживания подъезда к площадкам для сбора ТКО разработчик прописал нечетко.

– Инспектор не должен на глаз определять, загорожен проезд или нет. Необходимо продумать наглядную разметку, нарушение которой можно зафиксировать на фото. Причем в этом случае может и ДПС ждать не надо, а достаточно будет просто отправить снимок в надзорные органы, – считает депутат Ашот Татоян.

Парламентарии согласились с тем, что одними уговорами и разъяснениями порядка не добьешься.

– Это не плата за парковку во дворах, непосильная для малообеспеченных граждан. Это наказание для владельцев машин, зачастую очень дорогих, которые сознательно исповедуют принцип «паркуюсь где хочу».Теперь мы им сможем ответить: не хочешь платить – не нарушай, – подчеркнул заместитель председателя комитета Игорь Колодежный.

После обсуждения члены комитета решили рекомендовать законопроект о внесении изменений в региональный КоАП к рассмотрению.