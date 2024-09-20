В среднем представительницы слабого пола получают на 35 % меньше своих коллег-мужчин.

Специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza представили исследование, касающееся зарплат руководителей.

Как оказалось, на крупных и средних предприятиях региона трудятся 10,2 тыс. женщин-руководителей. Это на 17 % больше, чем мужчин на аналогичных позициях. В регионе таковых всего 8,7 тыс. человек.

В то время как в целом по России управленцев из числа мужчин всего на 5 % больше. Однако по регионам в основном руководящие должности отдают женщинам.

А вот с зарплатами ситуация обратно пропорциональная. В Омской области зарплаты женщин-руководителей в среднем на 35 % ниже мужских. Если представителям сильной половины на высоком посту платят в среднем 112 тыс. рублей до вычета налога, то женщинам – 72 тыс. рублей. Подобная ситуация в целом по стране.

Максимальная разница наблюдается в Ненецком автономном округе – там женские зарплаты отстают от мужских практически в два раза: 134,9 тыс. руб. против 245,9 тыс. руб.

В топ-10 регионов с небольшой разницей в зарплатах вошли Новосибирская область (заработки женщин отстают на 20,9%; 105,9 тыс. руб. против 133,8 тыс. руб.) и Москва (на 21,4%; 223 тыс. руб. против 283,7 тыс. руб.). При этом вряд ли представительницам прекрасного пола приходится выполнять меньший объем работы.