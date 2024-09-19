Омск-Информ
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·Общество

Уроженец Оконешниковского района воевал с самого начала спецоперации.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Любимовка Оконешниковского района Омской области 29-летний Александр Васкан.

Александр родился в селе Любимовка. Окончил Любимовскую среднюю школу. Имел неоконченное высшее образование. Был трудолюбив, исполнителен, тактичен. С поставленными задачами справлялся в срок, – уточнили в администрации Оконешниковского района.

Сообщается, что Александр Васкан был мобилизован с начала СВО, в сентябре 2022 года. Он погиб 7 июля 2024 года. С бойцом попрощались накануне в его родном селе.

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·Общество

Уроженец Оконешниковского района воевал с самого начала спецоперации.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Любимовка Оконешниковского района Омской области 29-летний Александр Васкан.

Александр родился в селе Любимовка. Окончил Любимовскую среднюю школу. Имел неоконченное высшее образование. Был трудолюбив, исполнителен, тактичен. С поставленными задачами справлялся в срок, – уточнили в администрации Оконешниковского района.

Сообщается, что Александр Васкан был мобилизован с начала СВО, в сентябре 2022 года. Он погиб 7 июля 2024 года. С бойцом попрощались накануне в его родном селе.

1006