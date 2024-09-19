В Ижевске проходит крупный промышленный форум, в котором приняли участие специалисты «Газпромнефть-СМ».

На XXII Промышленном форуме Удмуртии специалисты «Газпромнефть-СМ», представленной Омским заводом смазочных материалов, продемонстрировали проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. Он включает в себя решения для эффективного использования масел в различных механизмах: от автомобильных двигателей до промышленных машин и агрегатов. За несколько минут оборудование по состоянию работающего масла выявляет проблемы в узлах деталей, чтоб избежать крупных технологических нарушений в будущем. Высокая точность и скорость обработки данных могут позволить сократить затраты на производстве.

– Специалисты регулярно выступают экспертами профильных и отраслевых конференций, форумов и сессий, – подчеркнул Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы». – Многие ведут научную деятельность, преподают в вузах, делятся экспертизой с коллегами и партнерами. Крупные федеральные форумы – незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения.

В промышленном форуме, организованном министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики, ежегодно участвуют более 5000 руководителей предприятий и экспертов из регионов России и зарубежных стран. Выставочная площадка демонстрирует широкий спектр решений и услуг для производств в области инженерии, технического переоснащения, промышленного оборудования, современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.

– Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности, – отметил Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики. – Это единственный проект в регионе, демонстрирующий практически полный спектр разработок как промышленных предприятий Удмуртии, так и партнеров из других регионов России.

Республика заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными отечественными компаниями.